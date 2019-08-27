MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, oyun olarak ilk yarıda ve ikinci yarıda üstünlüğün kendilerinde olduğunu söyledi. Topla oynama oranı üstünlüğünün de kendilerinde olduğunu kaydeden Korkmaz, "Rakibimiz hem birinci yarı hem de ikinci yarıda birer defa geldi ve gol oldu. Futbolda bunlar da oluyor. Ama ceza sahası içindeki üretkenliğimiz daha fazla olmalı. Bunun üzerinde çalışmamızı devam ettireceğiz. Dolayısıyla böyle maçlar yaşanıyor. Artık bundan sonra önümüze bakacağız" şeklinde konuştu. (İHA)