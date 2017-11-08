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Öncü kardeşler gururlandırdı

Alanya Doğa Koleji Anadolu Lisesi'nin ikiz öğrencilerinden 14 yaşındaki Deniz Öncü, Asya Yetenek Kupası’nın son ayağı olan Malezya’da dördüncü olarak sezonu şampiyon tamamladı

Öncü kardeşler gururlandırdı

Alanya Doğa Koleji Anadolu Lisesi'nin ikiz öğrencilerinden 14 yaşındaki Deniz Öncü, Asya Yetenek Kupası’nın son ayağı olan Malezya’da dördüncü olarak sezonu şampiyon tamamladı

08 Kasım 2017 Çarşamba 00:17
Öncü kardeşler gururlandırdı
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YARIŞIN son virajında rakiplerini bir bir geçen Deniz, ‘Asya kıtasının en iyi genç yeteneği’ ünvanını elde etti. Yarışın birincisi ise ikizi Can Öncü oldu. Can, topladığı puanlarla genel klasmanın üçüncü sırasında yer aldı. Daha önce Çin’deki iki yarışta ilk sırada yer alarak puan toplayan Can'ın ardından genel klasmanın ikinci sırasında ise 155 puanla Haruki Nagochi yer aldı. Yetenek Kupası’nın Direktörü Alberto Puig “Gerçekten heyecan vericiydi. Çok mutluyuz. Yarış zordu, bence önde gelen gruptaki tüm çocuklar iyi bir iş çıkardı. Birbirleriyle savaşıyorlardı ve sonunda Deniz Öncü fırsatını değerlendirdi ve şampiyon oldu. Tebrik ediyorum” dedi. Hedeflerinin MotoGP’ye katılmak olduğunu belirten Can Öncü, "Kategorilere sıra sıra devam etmek istiyoruz. Hedefimiz önce Moto3, sonra Moto2, sonra da Moto GP" dedi. Deniz Öncü ise “Ben başarılı olursam o da olur. Sürekli beraber gidersek çok mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.

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Alanya Doğa Koleji Anadolu Lisesi
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