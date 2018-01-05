‘Önceliğimiz Alanyaspor’

ZİYARETE Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu, Alanya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sadık Dizdaroğlu, Alanyaspor eski yönetim kurulu üyesi Kemal Zamanoğlu, Plaj Futbolu Milli Takımı eski teknik direktörü Adil Müftüoğlu ile Alanyaspor eski başkanlarından merhum Hüseyin Arıkan'ın oğlu ve Alanyaspor eski yönetim kurulu üyelerinden Erhan Arıkan ile Niyazi Darı katıldı.



Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu, dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek Aytemiz Alanyaspor'a ligin 2'nci yarısında başarı diledi. Alanyaspor'un eski başkanlarından merhum Ali Dizdaroğlu'nun oğlu olan Alanya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sadık Dizdaroğlu ise "Önceliğimiz her zaman Alanyaspor'dur, Başarılarıyla gurur duyuyoruz. Ligin 2'nci yarısında başarılar diliyoruz" dedi.

Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu ise taraftar derneklerinin önemine dikkat çekerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.