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Olcay Şahan, Denizlispor’da!

Süper Lig’de sezonu yarın son şampiyon Galatasaray’ı ağırlayarak açacak Yukatel Denizlispor, Trabzonspor’dan ayrılan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Olcay Şahan ile kadrosunu güçlendirdi.

SPOR 15.08.2019, 11:50 Toygar Dim
Olcay Şahan, Denizlispor’da!
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EGE temsilcisi deneyimli futbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağladı.

Denizli’ye gelen Olcay Şahan’ın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Almanya’da yetişip kariyerinde 5 yıl Beşiktaş forması giyen, 30 kez milli olan gurbetçi yıldız, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Yeşil-siyahlı ekip, transfer döneminde Trabzonspor’dan Hugo Rodallega’yı da kadrosuna katmıştı.

#Olcay #şahan #beşiktaş #trabzonspor #hugo #Rodallega
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