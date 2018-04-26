Olaylı derbi sonrası 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

Savcılık sorgusunun ardından 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 15 kişi için adli kontrol istendi. Savcılık, 5 kişiyi ise serbest bıraktı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de olduğu 25 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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