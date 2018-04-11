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Okurcalar Muzspor kuruldu

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi Muhtar Adayı olan Yadel Rent A Car sahibi Hasan Emiroğlu'nun sponsorluğunda kurulan Okurcalar Muzspor, U10-U12'de mücadele etmek için antrenmanlara başladı

Okurcalar Muzspor kuruldu

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi Muhtar Adayı olan Yadel Rent A Car sahibi Hasan Emiroğlu'nun sponsorluğunda kurulan Okurcalar Muzspor, U10-U12'de mücadele etmek için antrenmanlara başladı

11 Nisan 2018 Çarşamba 23:25
Okurcalar Muzspor kuruldu
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HASAN Emiroğlu, Hasan Hüseyin Azak, Mehmet Arslan, Ahmet İçmen, Mahmut Barcın ve Şakir Azak'ın kurduğu Okurcalar Muzspor, önümüzdeki aylarda kongreye giderek başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirleyecek. Kongre sonrası federasyona başvuracak olan Okurcalar Muzspor Teknik Direktörü, Alanyaspor'un eski futbolcularından Hasan Hüseyin Azak, mahalledeki çocukları Park Conti OtelSahası'nda haftada 3 gün çalıştırarak U10-U12 ligine hazırlamaya başladı. Emiroğlu ve Azak, amaçlarının kendi altyapılarından yetiştirecekleri futbolcularla amatör ligde mücadele etmek olduğunu söylediler. Emiroğlu ve Azak, sağlıklı gençlik yetiştirmek için tüm mahalle halkını yanlarında görmek istediklerini de sözlerine eklediler.

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Okurcalar
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