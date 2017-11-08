Okullarda etkinliğe devam

ALANYA Gençlik Merkezi (AGM) liderleri ve gönüllü gençler, okullarda uygun görülen zaman ve alanlarda etkinliklerini sürdürüyor. "Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik ve faaliyetler, Alanya Gençlik Merkezi liderleri, gönüllü gençler ve öğrencilerle birlikte hergün farklı bir okulda gerçekleştiriliyor.
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