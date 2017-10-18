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Okullarda Alanyaspor coşkusu sürüyor

Aytemiz Alanyaspor Kulübü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'Alanyasporum Okulumda' projesi yeni eğitim ve öğretim yılında da devam ediyor

Okullarda Alanyaspor coşkusu sürüyor

Aytemiz Alanyaspor Kulübü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'Alanyasporum Okulumda' projesi yeni eğitim ve öğretim yılında da devam ediyor

18 Ekim 2017 Çarşamba 16:31
Okullarda Alanyaspor coşkusu sürüyor
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PROJE kapsamında sezonun ilk etkinliği Konaklı Mahallesi’ndeki Kemal Atlı İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlendi. 
'Alanyasporum Okulumda' projesinin 8'inci durağı Kemal Atlı İlkokulu ve Ortaokulu oldu. Proje kapsamında Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Emre Akbaba, Isaac Sackey ve Berkan Emir öğrencilerle bir araya geldi. Programa Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, kulüp yönetim kurulu üyeleri, proje yardımcısı Yusuf Yılmaz ve Okul Müdürü Hidayet Çalış ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
 Okul Müdürü Hidayet Çalış, proje yardımcısı Yusuf Yılmaz ve Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu proje hakkında birer konuşma yaptı. Başkan Çavuşoğlu daha sonra Okul Müdürü Hidayet Çalış ve Okul Aile Birliği Başkanı Nimet Küçükyılmaz'a birer forma hediye etti. Daha sonra turuncu yeşilli futbolcular öğrencilerin formalarını imzaladı. Öğrenciler bu sırada futbolcularla fotoğraf çektirdi.

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Son Güncelleme: 18.10.2017 16:39
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Alanyasporum OkulumdaAytemiz Alanyaspor Kulübü
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