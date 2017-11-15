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Okullar Ligi'nden milli takıma

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yıldır sürdürdüğü Okullar Ligi'nde iki yıl üst üste başarı gösteren 17 yaşındaki Mustafa İnan, önce hayalini kurduğu Antalyaspor'a imza attı, ardından Milli Takım'ın dikkatini çekti

Okullar Ligi'nden milli takıma

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yıldır sürdürdüğü Okullar Ligi'nde iki yıl üst üste başarı gösteren 17 yaşındaki Mustafa İnan, önce hayalini kurduğu Antalyaspor'a imza attı, ardından Milli Takım'ın dikkatini çekti

15 Kasım 2017 Çarşamba 23:08
Okullar Ligi'nden milli takıma
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GENÇ yıldız, U18 Milli Futbol Takımı'nın 21-23 Kasım tarihlerinde Makedonya'da oynayacağı iki özel maça davet aldı. Antalya'nın mahallelerinden Milli Takım'a uzanan bir futbolculuk serüveni yaşadığını belirten Mustafa İnan, futbolla mahallede top koşturarak tanıştığını belirtti. Mustafa İnan, “2006 yılında okula başladım. Futbolla sürekli ilgilenmeye devam ettim ve okul takımına seçildim. Minik Kramponlar Futbol Kampı adlı organizasyonda yer aldım ve beni ilk orada beğendiler. Sonrasında iki kez Okullar Ligi'ne katıldım ve Spor Lisesi'ndeyken şampiyon olduk. Okullar Ligi gençlerin kendilerini göstermesi için önemli bir proje. Ben de bu örneklerden biriyim. Okullar Ligi'nde yer alıp profesyonel olarak Antalyaspor'a imza attım ve Milli Takıma çağrıldım. Benim gibi Okullar Ligi'nde yıldızı parlayan başka arkadaşlarım da var. Bana bu fırsatı sunan Başkanımız Menderes Türel'e teşekkür ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiOkullar Ligi
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