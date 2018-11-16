Okullar Ligi başlıyor

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Okullar Ligi 2018-2019 sezonu tanıtım toplantısı Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yapıldı. Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerindeki okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, beşinci sezon hakkında bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Mutlu, projenin yenilikleri hakkında bilgi verdi. Mutlu, mevcut Okullar Ligi'nin yanında bu yıl Şampiyon Okullar Ligi ve İlkokul Okullar Ligi de düzenleyeceklerini açıkladı. Mutlu, "Okullar Ligi; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, oryantiring branşlarında, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinden okulların katılımı ile gerçekleşecektir. Şampiyon Okullar Ligi; Okullar Ligi projemiz kapsamında dört sene içerisinde şampiyon olan takımların katılacağı ve kıran kırana maçların oynatılacağı ligdir. İlkokul Okullar Ligi ise 5 merkez ilçedeki ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılabileceği ligdir" dedi.