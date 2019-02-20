Okşar Dim TV'de bombaladı

SPOR kamuoyunda geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konularından birisi olan 'sahte forma' krizi, önceki akşam Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim Web TV'de ekranlara gelen, Yeni Alanya Gazetesi Spor Müdürü Cemali Aygır'ın moderatörlüğünü yaptığı, Yeni Alanya Köşe Yazarı Uğur Veysel Okşar'ın da yorumları ile renk kattığı Dim TV Spor'da masaya yatırıldı. Forma krizinin enine boyuna konuşulduğu programda, Uğur Veysel Okşar çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in 'Reklamımı yapıyorlar' açıklaması için 'Bu konuda sınıfta kaldı' diyen Okşar, kulüp ve kulüpteki yöneticilerle geçmişte sorun yaşayan bazı insanların bu süreçte camianın ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun karşısında yer aldığını aktardı. Deneyimli spor yazarı, "Kulübe ve başkan Çavuşoğlu'na çok büyük saldırılar oldu. Başkan da saldırılara daha fazla dayanamayarak Mevlüt Demir ile telefonda yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı" dedi.

İŞTE UĞUR VEYSEL OKŞAR'IN AÇIKLAMALARI

'HERKESE SAYGIM VAR'

Ortada yanlış bilinen gerçekler var. Bu konu arapsaçına döndü, sosyal medyada çok yanlış yorumlar yapıldı. Beni tanıyanlar bilir, bu zamana kadar kimseye eyyam yapmadım. 54 yaşıma giriyorum, bugüne kadar hep doğruları söyledim. Benim için iki önemli şey var; bir doğrular, iki, kurumların korunması... Sosyal medyada bu olayın içine pek girmek istemedim. Çünkü çok bilgi kirliliği vardı. İnsanlar bilgisiz şekilde yorum yapıyorlar. Ben taraftarın her yorumuna saygılı olan bir insanım, sosyal medyada herkese elimden geldiğince cevap veririm. Ama 'düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığı oluştu. Bu ortam üzerinden insanlar gerçekleri bilmeden Alanyaspor yönetimine saldırdılar.

İLK VE SON KEZ KONUŞACAĞIM

Denizli İl Emniyet Müdürü'nün olayına gelelim. Son kez bu konuyu konuşup, gündemimi Kasımpaşa ve Akhisar maçları ile Alanyaspor'un menfaatine olan şeylerle dolduracağım. Bu olay Alanyaspor'a çok büyük zarar veriyor. Kurumun yapısal bozukluğuna sebep oluyor. Bu tür olaylar kulübün marka değerini de çok zedeler. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Alanyasporlular grubuna forma yaptırdı. Geçtiğimiz yıl Alanyaspor taraftar gruplarından birisi de Denizli'ye gidince Emniyet Müdürü Mevlüt Demir bunlara forma hediye etti ve fotoğrafını çektirtti. Bunun ilk haberini sosyal medya hesabımdan ben yaptım. İlk de ben teşekkür ettim. Burada da forma hiç aklıma gelmedi. Ben, Demir'in gurbetteki misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettim. Benden sonra bazı haber siteleri de bunu haberleştirip yayınladılar, bazı taraftarlar da sosyal medya hesaplarından teşekkür ettiler. Daha sonra ben Alanyaspor Kulubü tarafından forma ile ilgili bilgilendirildim. Sonra formanın neresinde ne var diye incelemeye başladım. Sonrasında da anladım zaten.

ÇOK SALDIRILAR YAPILDI

Alanyasporlu yönetici Enver Vural da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra örgütlü bir şekilde Enver Vural'ın şahsı dahil olmak üzere Alanyaspor camiasına bir saldırı başladı. Mağdur ve mağdur edilen kişi şeklinde. Bakıyoruz, mağdur edilen kişi Mevlüt Demir gözüküyor. O zaman Alanya cenahından hiç kimse çıkıp da Alanyaspor'a sahip çıkmadı. Şehirde bir algı var 'Alanyaspor yönetimi kendi basınını, kendi taraftarını oluşturdu' diye. Söylenmez ama çok konuşulan bir şeydir bu algı. Bundan dolayı insanlar en ufak fırsatta saldırıya geçti. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na saldırdılar ve kimse sahip çıkmadı. Başkan Çavuşoğlu da bunun üzerine Denizli İl Emniyet Müdürü ile arasında geçen konuşmaları açıkladı. Bana göre bu da yanlıştı. Hasan Başkan benim camiamın başkanı. Sonuna kadar arkasındayım. Ona da şu konuda hak veriyorum, Enver Vural'ın açıklamasından sonra çok büyük saldırılar oldu. Hasan Başkan da insanlar gerçeği öğrensin diye telefonda konuştuklarını aktardı.

KİMSENİN AVUKATI DEĞİLİM

Bu sahte forma olayı aslında benim gibi yorumcu ve yazarlar için büyük bir fırsat. Alanyaspor yönetimi ile zaman zaman çok büyük sorunlarım oldu. Yazdığım yazılar yüzünden krizlere sebep oldum. Yazdığım transferler yüzünden tepki gördüm. İnsanlar beni kulübe çok gidip geliyor sanıyorlar ama beni geçtiğimiz yıllarda iftara davet etmişlerdi, en son o zaman gitmiştim. Bir de kongreye gittim. Benim kulüple bir alakam yoktur. Ben doğrular neyse onu söylemeye çalışıyorum. Bu kulübün kongre üyesiyim. Ben kimsenin avukatı değilim, kimseye eyyam yapmam. Ben taraftarların ve halkın avukatıyım. Denizli cenahından Alanyaspor'un sosyal medya hesaplarına çok fazla yorum yapıldı. Bu çok önemli bir ayrıntı; kulüple veya bir yöneticiyle sorun yaşayan Alanya'daki bazı insanlar, bunu fırsat bilerek kulüp haklı olduğu halde karşı tarafta yer aldı. Taraftar yorumlarına da saygılıyım ama çok bilgisiz şekilde yorumlar yapıldı. Yazılarımızda uyarılarımızı yaptık ama bizi dinlemediler. Boş vermişlik yaptılar ve bazı insanlar en ufak bir krizde kulübün karşısında yer aldı.

JOEL OBİ NEREDE BİLEN VAR MI?

Kulübümüz iletişim konusunda çok zayıf. Kesinlikle bir Halkla İlişkiler departmanı kurulmalı. Her olumsuz yorum yapanı sosyal medya hesaplarından engellemekle olmaz bu işler. Bu konuda biraz yol almamız, ilerlememiz gerekiyor. Bu küçük damlalar daha sonra yağmur olarak geri dönüyor. Mesela, son transferimiz Joel Obi nerede bilen var mı? Yok! Taraftarlar bunu merak ediyor. Oysa çok basit, kısacık bir açıklama ile bunun bilgisi verilebilir... Mesela Sackey kaç haftadır yok? Sakat olduğunu evet biliyoruz ama ne oldu? Maçta mı sakatlandı, hayır. Bu tür küçük şeylerin kısa bir açıklaması yapılarak taraftarların ve kamuoyunun merakı giderilebilir ama kulübümüz bu tür konularda çok ketum ve adeta kapalı bir kutu.

BAKANIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Olayın ardından bu konuyu kaşımak isteyen Alanya'daki bir TV sahibi de, Denizli Emniyet Müdürü'nün ağzından bir açıklama yaptı. Devamlı bu olayı kaşımak istiyor. Aralarında bir şey var ama bilmiyorum. Bu TV sahibi de o açıklamada, bizim kırmızı çizgimiz, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na dokundu. 657'ye tabi bir Emniyet Müdürü çıkıp basına böyle bir açıklama yapıyor. Bu da suç aslında. Ve o basın kendi sosyal medya hesabından bunu halka duyuruyor, kendince sorular soruyor. Sen bu soruları soruncaya kadar, burada Süper Lig'de olan bir kulüp var. Alanyaspor'un bir store mağazası var. Sen bu gibi şeylerle uğraşıp bu olayı kaşıyacağına, insanları store mağazasından alışveriş yapmaya teşvik etmen gerekir. Yine daha sonra bir konuşma geçiyor ve Mevlüt Demir 'İyi güzel ya işte reklamımı yapıyorlar' diyor. Bu ne demektir ya?

ŞAHİN HEP KULÜBÜN YANINDAYDI

O kadar çok yorumlar yapıldı ki, Alanya'da kulübün karşısında olanlar sosyal medyada 'Mustafa Toklu ve Mehmet Şahin de zamanında forma dağıttı, sanki Denizli Emniyet Müdürü bu formalardan para mı kazanıyor?' gibi bir sürü yorumlar yapıldı. Mustafa Toklu bir kez bayrak dağıttı, bir kez de atkı dağıttı. Ne zaman dağıttı, 9 Mart'ta dağıttı. Store mağazası ise 6 Nisan'da açıldı. İkincisi Mehmet Şahin. Şahin bu kulüpte 2 yıl yöneticilik yaptı. Alanyaspor alt liglerde oynarken paraya sıkışıldığında ilk gidilen adresti. Defalarca kampanyalar yaptı. Bu kulüp amatör kümeye giderken elini taşın altına sokan bir adama sen nasıl forma dağıttı dersin ya!

ARTIK FORMA DAĞITMA YOK

Bu olayı kendi şahsım burada kapatıyorum. Bundan sonra Alanyaspor'a ve önümüzdeki maçlara enerjimi harcamak istiyorum. Bundan sonra kimse forma yaptırıp dağıtmayacak, herkes gidip paşa paşa Alanyaspor Store'dan alacak. Fiyatların biraz pahalı olduğunu duydum, kulüp yetkilileri bu konuda bir şey yapar umarım.