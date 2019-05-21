Okçuluk Dünya Kupası'nda hedef 3 madalya

ANTALYA'DA düzenlenen Dünya Kupası 3'üncü Ayak Yarışması'na 56 ülkeden 372 sporcu katıldı. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışmaya Türk milli takımı klasik ve makaralı yayda 14 sporcu ile mücadele ediyor. Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, yarışmada 372 sporcunun yanı sıra antrenörlerle 600 kişiyi Antalya'da ağırladıklarını kaydetti. Antalya'da güzel hava şartlarında Avrupa'dan gelen sporcuların güneşli havada sezonun ilk atışını yapabildiği bir ortam bulunduğuna değinen Ergin, "Yarışmada katılımcı sayısı kadar sporcuların kalitesi de yüksek. Milli takım açısından dünya şampiyonası öncesi sporcularımızın durumunu görebilme adına çok önemli bir yarışma. Yarışmaya çok iyi hazırlandık. 14 sporcu ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Makaralı ve klasik yayda iddialı sporcularımız var. Takımlarımız da madalya adayı. Finallerde olabildiğince fazla sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz. Beklentimiz en az 3 madalyayla yarışı tamamlamak" diye konuştu. Yarışma pazar günü yapılacak final atışlarıyla sona erecek.