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Okan Buruk: 1 puan kötü gözükmüyor

Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları maçı değerlendiren Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçın bütün bölümlerinde hakemin de özellikle bütün kararlarında Alanyaspor'a daha öncelik tanınması ve hem faul standartları hem kart standartlarında çok fazla aleyhimize verilen kararlar oldu" dedi.

SPOR 02.11.2019, 21:59 02.11.2019, 22:04
Okan Buruk: 1 puan kötü gözükmüyor
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MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün oynanan maçın ligin üst sıralarını zorlayan iki takımın mücadelesi olduğunu söyledi. Buruk, "Bugün maçtan önceki düşüncelerimiz Alanyaspor ile ilgili beklediğimiz oyun aşağı yukarı birebir gerçekleşti. Uzun toplar oynayan, yüksek toplar oynayan, bunların ikinci toplarını almaya çalışan, önde çok kaliteli hücum yapmaya, rakiplere pozisyon üretmekte zorlanmayan bir takımdı. Bugün maçın genelinde Alanyaspor olarak bunu gördük. Bizim oyunumuz tabii ki İrfan Can çıkana kadarki bölüm ve ondan sonraki bölüm olarak ayırabiliriz. Burada İrfan Can'ın çıkması hem Mahmut'un bugün oyunda olmaması sakatlığından dolayı, hem orta sahadaki hem dizilişimizi hem oyun kurmamızı hem ikinci toplardaki üstünlüğümüzü bize kaybettirdi. Rakibimize özellikle kenar ortalarında verdiğimiz pozisyonlar oldu, duran toplarda verdiğimiz pozisyonlar oldu. İkinci yarı Berkay'ı oyuna aldıktan sonra oyunu biraz daha dengeledik. O bölümü daha iyi oynadık. Girdiğimiz pozisyonlar vardı, goller de bulabilirdik. İkinci yarı rakibimizin girdiği pozisyonlar, özellikle yan ortalar, yan ortalarda oldukça etkili olan bir takım, rakibimizden gol de yiyebilirdik" dedi.

"OYUNDAN MEMNUN DEĞİLİM"
Sahaya istedikleri oyunu yansıtamadıklarını aktaran Okan Buruk, "Bugün baktığımızda; tam olarak istediğimiz oyunu sahaya sunabildik mi dersek, o anlamda çok da umutlu değilim, memnun değilim ama zor bir periyottan geçiyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz hem Avrupa Ligi, hem Türkiye ligi. Bugün buradaki İrfan Can’ın sakatlığı, Mahmut'un sakatlığı hem bu temponun içerisinde milli takım. İkisi bir arada olunca bu tür ufak tefek sakatlıklar, yorgunluklar bazen takımlarda oluyor ama günün sonunda baktığımızda Alanya deplasmanında alınmış 1 puan bugün için böyle bir oyunla aldığımız 1 puan bizim için kötü gözükmüyor" dedi. 

"ELLE MÜDAHALE VARDI"
Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan’ın bazı kararlarını da eleştiren Okan Buruk, "Maçın bütün bölümlerinde hakemin de özellikle bütün kararlarında Alanyaspor'a daha öncelik tanınması ve hem faul standartları hem kart standartlarında çok fazla aleyhimize verilen kararlar oldu. Yani el pozisyonu, 2-3 tane elle müdahale vardı. Ben kulübeden gördüm pozisyonları, hakem devam ettirdi. Hakemin performansı da çok baktığımızda bizim açımızdan sevindirici değildi ama tabiiki günün sonunda 2 takım mücadele etti. Alanyaspor'u kendi sahasında verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum, bundan sonraki haftalarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

#Buruk #okan #Alanyaspor #Başakşehir
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