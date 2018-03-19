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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Oğuzhan ve Ömer Toprak A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak, sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

Oğuzhan ve Ömer Toprak A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak, sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

19 Mart 2018 Pazartesi 13:27
Oğuzhan ve Ömer Toprak A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
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OĞUZHAN Özyakup ile Ömer Toprak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;   
İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Dün kulüp takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların ardından yapılan MRI tetkikleri sonrası sağ adduktor adalelerinden sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı.
Bu iki futbolcunun yerlerine, Medipol Başakşehir kulübünden Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi. 

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A Milli TakımOğuzhan ÖzyakupÖMER TOPRAKMahmut Tekdemirİrfan Can KahveciKamp
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