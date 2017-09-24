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Oğuzhan Özyakup’tan hakeme: ‘Sen de 3’lüye katılacak mısın?’

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 2-1 yenildikleri Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünen sonra hakemle girdiği diyalog nedeniyle kırmızı kart gördü. Özyakup'un hakem Ali Palabıyık'a 'Sen de 3'lüye katılacak mısın?' dediği iddia edildi

Oğuzhan Özyakup’tan hakeme: ‘Sen de 3’lüye katılacak mısın?’

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 2-1 yenildikleri Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünen sonra hakemle girdiği diyalog nedeniyle kırmızı kart gördü. Özyakup'un hakem Ali Palabıyık'a 'Sen de 3'lüye katılacak mısın?' dediği iddia edildi

24 Eylül 2017 Pazar 13:27
Oğuzhan Özyakup’tan hakeme: ‘Sen de 3’lüye katılacak mısın?’
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BEŞİKTAŞ, Fenerbahçe’ye 2-1’lik skorla yenilirken kaptan Oğuzhan Özyakup’un hakem Ali Palabıyık’a maç sonunda “Sen de 3’lüye katılacak mısın?’ dediği iddia edildi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe’ye 2-1’lik skorla mağlup oldu. 2 penaltı, 3 gol ve 5 kırmızı kartın çıktığı dev derbi sonrasında Oğuzhan Özyakup, kırmızı kart gördü.

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra hakem Ali Palabıyık'ın ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdiği Oğuzhan Özyakup'un maçın hakeminin yanına giderek “Sen de üçlüye katılmayacak mısın!” şeklinde bir söylemde bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan Ozzie gördüğü kırmızı ile ilgili, “Hakemin yanına gittim, sadece konuştum. Küfür falan etmedim. Eleştiriye gelemiyor. olay bundan ibaret” dedi.

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Oğuzhan Özyakup
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