Öğretmenler yarıştı

ALANYA'DA yapılan turnuvaya, Türkiye’nin farklı illerinden eğitimciler katıldı. Turnuvada şampiyon ise Alanyalı eğitimciler oldu. Erkeklerde Oğuz Şatır birinci, Emrah İsmet Elvanlı ikinci, Bayanlarda ise Derya Keser birinci ve Alev Badem ikinci oldu. Ödül törenine Kaymakam Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.