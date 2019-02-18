Öğrenciler ter döktü

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 84. yıldönümü kros yarışıyla kutlandı

Öğrenciler ter döktü
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380 öğrenci birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Yarışlara, küçük kız, küçük erkek, yıldız kız, yıldız erkek, genç kız A-B ve genç erkek A-B olmak üzere 8 kategoride toplam 380 öğrenci katıldı. Atatürk Caddesi ile Tosmur Kavşağı arasında gerçekleştirilen yarışlarda; küçük kız takım sıralamasında birinci Abdurrahman Alaettinoğlu Ortaokulu, küçük erkekler takım sıralamasının birincisi ise Nimet Alaattinoğlu Ortaokulu oldu. Yıldız kızlarda ve yıldız erkeklerde Yeşilöz Ortaokulu birinci, genç kızlar A grubunda Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi birinci, genç kızlar B grubunda Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu MTAL birinci oldu. Genç erkekler A-B Grubunda ise birinci Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi oldu.

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