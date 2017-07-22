Off-road severler Düzce'de buluştu

TÜRKİYE'NİN çeşitli illerinden kentte gelen yaklaşık 80 araç, şehir turunun ardından kent içerisinden geçen Asar Deresi'ne girerek gösteri yaptı.

Kadın sürücülerin de katıldığı şenlik, Çilimli ilçesinde bu gece düzenlenecek kamp ve yarın yapılacak yarışlarla devam edecek.

Şenlik hakkında bilgi veren Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) Başkanı Mehmet Albayrak, Düzce'de geleneksel olarak düzenledikleri şenliğe yüksek katılım gerçekleştiğini söyledi.

Şenliğin yarın Çilimli ilçesinde özel olarak hazırladıkları parkurdaki yarışlarla devam edeceğini anlatan Albayrak, "Yarın tüm misafirlerimizle birlikte olup off-road sporunu tanıtmak istiyoruz. Tüm halkımızı davet ediyoruz. Katılımdan oldukça memnunuz. Yarın daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.