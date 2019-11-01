Obradovic suskunluğunu bozdu taraftara çağrı yaptı
THY Avrupa Ligi'nde üst üste yenilgiler alan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, kötü gidişatın ardından taraftarından destek istedi
BU akşam Zalgiris ile oynayacakları karşılaşma öncesi taraftarlardan destek isteyen Zeljko Obradovic kötü oynadıklarını ve bir yol bulmanın gerektiğini söyledi.
Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Obradovic, taraftarların desteğini beklediğini belirterek, "Şu anda daha önce hiç yaşamadığımız bir dönemi yaşıyoruz ve çok kötü bir basketbol oynuyoruz. Bir şekilde enerji kazanmalı ve reaksiyon göstermenin bir yolunu bulmalıyız." ifadelerini kullandı.
En iyisini yapmaya çalışacağız
Avrupa Ligi'nde her takıma karşı en iyi şekilde oynayabilecek kaliteye sahip olduklarının bilincine varmaları gerektiğini kaydeden Obradovic, "Şimdi evimize dönüyoruz ve bu bizim için harika bir fırsat. Elbette taraftarlarımızın gelip bize destek olmalarını bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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