Oba'da sigara içen yandı
Sigara kullanmayan taraftarların yoğun şikayetlerine kulak veren Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda sigara içen taraftarların kamera ile tespit edilerek gereken cezanın uygulanması talimatını verdi
SÜPER Lig'deki gururumuz Aytemiz Alanyaspor'un iç saha maçlarını yaptığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda artık taraftarlar sigara içemeyecek. Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği sezondan beri stadyumda sigara içilmemesi konusunda uyarılar yapılmasına rağmen yasağı delen taraftarlar, sigara kullanmayan taraftarları en sonunda isyan ettirdi. Şikayetlerini, her Salı akşamı Dim TV'de ekranlara gelen Dim TV Spor'a yorum yaparak dile getiren taraftarlar, yetkili mercilerin seslerini duymasını talep etmişlerdi. Taraftarların sesine kulak veren Dim TV Spor'un usta yorumcusu Uğur Veysel Okşar da, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu'yu göreve davet etmişti. Taraftarların serzenişine kulak veren Kaymakam Harputlu, geçtiğimiz günlerde yapılan İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısında konuyu masaya yatırdı. Müjdeli haber ise ilk kez Dim TV Spor'da taraftarlara duyurulmuştu. Yetkili mercilere talimat veren Harputlu'nun, "Stadyumda sigara içilmemesi için tüm resmi prosedürler yapılsın. Sigara içenler de kamera ile tespit edilip gerekli cezalar verilsin" dediği öğrenildi.
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