Oba'da derbi günü

SÜPER Lig'de 22 puanla 7. sırada bulunan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 15. hafta maçında bu akşam 12 puanla 16. sırada bulunan Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan Akdeniz derbisinin hazırlıklarını tamamlayan turuncu yeşilliler, kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Ligde kötü günler geçiren konuk ekip Antalyaspor ise Alanyaspor maçını çıkış olarak görüyor. Zorlu mücadele öncesi temsilcimizde Juanfran ve Lokman Gör dışında eksik bulunmuyor. Kupa maçında sakatlanan ve takımla birlikte çalışmalara önceki gün başlayan Campos'un durumu da bugün maç saatine kadar belli olacak. Antalyaspor'da ise 2 eksik var. Kırmızı beyazlılarda Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere sakatlıkları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecekler. Öte yandan, Akdeniz derbisi için biletlerin tamamının tükenmek üzere olduğu ve iki Akdeniz ekibi arasında oynanacak olan bu 7. randevuda tribünlerin tıklım tıklım dolması bekleniyor.