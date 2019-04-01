Oba'ya localar geliyor 

ALTBAŞLIK

Aytemiz Alanyaspor'un lig maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun, sezonun tamamlanmasıyla birlikte tadilata girmesi bekleniyor. Yenilenecek olan stadyumda locaların da olacağı gelen bilgiler arasında

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig maçlarını oynadığı 10 bin 842 kişi kapasiteli Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun 2018-2019 futbol sezonunun sona ermesiyle birlikte bakıma alınması amaçlanıyor. Tribün çatısını taşıyan direklerin çok fazla oluşu nedeniyle ve başta çatı olmak üzere stadın tamamında yenileme yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisler Daire Başkanlığı'ndan yetkililerin Alanya'ya gelerek stadyumda incelemede bulunduktan sonra tadilat planı hazırladıkları öğrenildi. Tadilat ve yenileme çalışmalarında stat çatısının uzay çatı olacağı ve loca yapılacağı bilgisi elde edildi. Aynı zamanda maçlarda yaşanan sorunlar dikkate alınarak bazı bölümlerde yeniden düzenleme yapılması da bekleniyor. Tadilat için hazırlıkları başlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, stadın iyileştirilmesi konusunda yapılacak çalışmayı bizzat kendisinin takip ettiği öğrenildi.