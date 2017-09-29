Oba'ya akalım

AYTEMİZ Alanyaspor, Trabzon galibiyetini süslemek için Gençlerbirliği maçını bekliyor. 1 Ekim Pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilliler, Gençler'i yenerek bu sezon ilk kez üst üste galip gelmek istiyor. Bu önemli mücadeleden sonra lige verilecek milli aranın ardından Aytemiz Alanyaspor, üst üste 2 zorlu deplasmana gidecek. Önce Başakşehir'e konuk olacak olan turuncu yeşilliler, ardından Göztepe deplasmanına gidecek. Alanyaspor, bu zorlu sürecin ardından taraftarlarıyla 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasıyla buluşacak.

STADYUMU DOLDURMALIYIZ

Trabzonspor galibiyetine anlam kazandırabilmek için Gençlerbirliği'ni de devirmek isteyen Aytemiz Alanyaspor, bu sezon evindeki ilk galibiyetini de alma niyetinde olacak. İşte tam da burada Alanyasporlu taraftarlara büyük görev düşüyor. Pazar günü 16.30'da oynanacak olan mücadelede tüm tribünlerin dolmasını arzu eden turuncu yeşilli yönetim, tüm sporseverleri Bahçeşehir Okulları Stadyumu'na davet etti. Taraftar gruplarının da bu önemli mücadele için çalışmalara başladığı ve Gençler maçında takıma büyük bir destek verecekleri öğrenildi.