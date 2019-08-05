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Oba stadyumunun büfelerine işletmeci aranıyor
Alanyaspor Kulübü, takımın iç saha maçlarını yaptığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki 10 adet büfenin kiraya verileceğini duyurdu
SPOR 05.08.2019, 18:05 Enes Subaşı
ALANYASPOR Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güler, turuncu yeşilli takımın maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki 10 adet büfenin kiraya verileceğini söyledi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "
Kulübümüz, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda yer alan 10 büfeyi kiraya verecek. Satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Mehmet Güler, stattaki 10 büfenin kiraya verileceğini belirterek ilgilenenlerin kendisiyle irtibata geçebileceğini söyledi" ifadeleri yer aldı.
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