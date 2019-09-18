'Oba güvenlik sınıfta kaldı'

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'de (dimtv.tv) her salı akşamı saat 20.00'de ekranlara gelen Dim TV Spor, önceki akşam yayınlanan bölümüyle yine izlenme rekorları kırdı. Yeni Alanya Gazetesi Spor Müdürü Cemali Aygır'ın hazırlayıp sunduğu, Yeni Alanya'nın usta spor yazarı Uğur Veysel Okşar'ın da yorumları ile renk kattığı programda Fenerbahçe maçının öncesi ve sonrası konuşuldu. Alanyaspor'un çıkışını sürdürdüğünü hatırlatan Uğur Veysel Okşar, "Bugünleri hayal bile edemezdik. Alanyaspor 4'de 4 yaptı ve Süper Lig'in lideri. Bu muhteşem bir şey" dedi. Turuncu yeşilli takımın Fenerbahçe'yi devirmesinin sürpriz olmadığını söyleyen Okşar, "Zaten 3 maçlık bir galibiyet serisi var ve bazı futbolcuların da 3 haftadır dikkat çeken bir performası var. Kazanan takım kazanmaya devam etti" dedi.

'MAAŞ ALANLARIN UYDURMASI'

Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ardından 'kural hatası' söylemlerini sert bir dille eleştiren Uğur Veysel Okşar, hiç kimsenin Alanyaspor'un hakkını yiyemeyeceğini söyledi. "Bu maçta kural hatası falan yok" diyen Okşar, "Bu, Fenerbahçe Kulübü'nden maaş aldıkları iddia edilen eyyamcı yazarların ve spor yorumcularının çıkardığı bir uydurmadır. Kimse Alanyaspor'un hakkını yemeye çalışmasın, çünkü burası çok büyük bir camia. Alanyaspor bileğinin hakkıyla maçtan galip ayrılmıştır ve liderliği de hak etmiştir. Bu konu hakkında sorular gönderen taraftarlarımız var. Onlardan ricam, ulusal kanalları izlemesinler. Eyyamcı yorumcuları dinlemesinler. Bizler Alanyaspor'un en yakınında olarak en doğru bilgileri hem programdan hem de sosyal medya hesaplarımızdan veriyoruz" şeklinde konuştu.

'GÜVENLİK PERSONELİ EĞİTİLMELİ'

Dim TV Spor'un Facebook üzerinden yayınlanan canlı yayınını soru yağmuruna tutan Alanyasporlu taraftarların birçoğu, stadyumdaki güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldular. Maça girişlerde çok kaba davranıldığını ve güvenlik görevlilerinin hakarete varan sözler sarf ettiğini söyleyen turuncu yeşilli taraftarlar, bu konuda güvenlik personelinin eğitilmesi gerektiğini ifade ettiler. Uğur Veysel Okşar, Fenerbahçe maçı öncesinde çoğu taraftarın maça giremediğini ve bunun kaosa yol açtığını söyleyerek "Fenerbahçe maçında görüldü ki, stadyumda hem turnikeler yetersiz, hem de güvenlikler bilgisiz. Bu tür büyük maçlar için stadyumdaki turnikeler yetersiz kalıyor. Daha önceki güvenlik şirketinin personel ve müdürleri, taraftar grupları ile iletişim halinde olarak bu tür sıkıntıları en asgariye indiriyorlardı. Yeni güvenlik şirketinin de bu konuda bir çalışma yaparak taraftar gruplarıyla diyalog kurması gerekir" dedi.