Oba'da Ümit Milliler mağlup oldu

BAHÇEŞEHİR Okulları Stadyumu, Türkiye Ümit Milli Takımı ile İsveç Ümit Milli Takımı'nın grup eleme maçına ev sahipliği yaptı. Mücadeleye Muhammet, Zeki, Yusuf, Merih, Dorukhan, Berk, Abdulkadir, Orkan, Alperen, Melih ve Oğulcan ilk 11'i ile başlayan temsilcimiz, henüz 7. dakikada yediği golle geriye düştü. Abdulkadir ve Orkan ile rakip kaleyi sık sık yoklayan kırmızı beyazlılar aradığı golü bir türlü bulamadı. Karşılaşmanın 40. dakikasında Vante Ingelsson Türkiye defansından 2 oyuncuyu çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Muhammed’i de çalımlayan Svante topu boş kaleye gönderdi ve takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

Türkiye Ümit Milli Takımı ikinci yarıya baskılı başlasa da rakip defansı geçmekte zorlandı. 83'de ani gelişen İsveç kontratağında Jonathan Levi’nin ara pasında topla buluşan Joel Asoro iki rakibinin arasından ceza alanına girdi. Topu kontrol eden Asoro pozisyonu engellemek isteyen kaleci Muhammed’in üzerinden aşırtma vurdu ve takımının 3. golüne imza attı. Karşılaşma İsveç'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇIN KARNESİ

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

HAKEMLER: Dennis Higler, Charles Schaap, Jan de Vries

TÜRKİYE: Muhammed, Zeki, Yusuf, Merih Demiral, Dorukhan, Berk (Dk.46 Ahmed Ildiz), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Yusuf), Orkan Çınar, Alperen Babacan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 64 Deniz Hümmet)

İSVEÇ: Dahlberg, Wahlqvist, Brorsson (Dk.87 Hadzikadunic), Dagerstal, Andersson, Ingelsson (Dk.79 Levi), Ssewankambo, Rakip, Svanberg, Asoro, Isak (Dk.70 Jordan Larsson)

GOLLER: (Dk. 7, Dk. 83) Asoro, (Dk. 40) Svante (İSVEÇ)

SARI KART: Abdülkadir, Dorukhan, Orkan (Türkiye), Asoro (İsveç)



MAÇTAN DAKİKALAR

6' Gelişen Türkiye atağında sağ kanatta topla buluşan Melih topu korner çizgisine kadar sürdü. Buradan yaptığı ortaya yükselen Orkan’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

7' Sağ taraftan ani gelişen Asoro topla buluşarak hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleci Muhammed kalesinden çıkarak engellemeye çalıştı fakat Asoro’nun vuruşu kaleciyi de geçerek ağlarla buluştu: 0-1.

13' Orta sahada rakipten topu kapan Abdülkadir, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan sert vurdu. Şutu kaleci Pontus güçlükle kornere çeldi.

40' İsveç atağında sağ kanatta topla buluşan Alexander’in ara pasında topla buluşan Svante Ingelsson Türkiye defansından 2 oyuncuyu çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Muhammed’i de çalımlayan Svante topu boş kaleye gönderdi: 0-2



Karşılaşmanın ilk yarısı İsveç’in 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

51' Soldan gelişen Türkiye atağında Melih’in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Oğulcan hızla içeri sokularak sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

57' İsveç atağında ceza sahasına giren Alexander geriden koşu yapan arkadaşı Svante’ye pas verdi. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Svante sert vurdu ancak kaleci Muhammed topu kornere tokatladı.

83' Ani gelişen İsveç kontratağında Jonathan Levi’nin ara pasında topla buluşan Joel Asoro iki Türkiye oyuncusunun arasından ceza alanına girdi. Topu kontrol eden Asoro pozisyonu engellemek isteyen kaleci Muhammed’in üzerinden aşırtma vurdu ve top filelerle buluştu: 0-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İsveç mücadeleyi 3-0 kazandı.