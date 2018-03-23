Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 24 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 23 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40 milyar dolarlık ceza
Kişisel verileri paylaşan Facebook'a 40...

Oba'da Ümit Milliler mağlup oldu

U21 2019 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İsveç'i konuk eden Ümit Milli Takımımız, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı

Oba'da Ümit Milliler mağlup oldu

U21 2019 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İsveç'i konuk eden Ümit Milli Takımımız, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı

23 Mart 2018 Cuma 19:09
Oba'da Ümit Milliler mağlup oldu
banner404

BAHÇEŞEHİR Okulları Stadyumu, Türkiye Ümit Milli Takımı ile İsveç Ümit Milli Takımı'nın grup eleme maçına ev sahipliği yaptı. Mücadeleye Muhammet, Zeki, Yusuf, Merih, Dorukhan, Berk, Abdulkadir, Orkan, Alperen, Melih ve Oğulcan ilk 11'i ile başlayan temsilcimiz, henüz 7. dakikada yediği golle geriye düştü. Abdulkadir ve Orkan ile rakip kaleyi sık sık yoklayan kırmızı beyazlılar aradığı golü bir türlü bulamadı. Karşılaşmanın 40. dakikasında Vante Ingelsson Türkiye defansından 2 oyuncuyu çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Muhammed’i de çalımlayan Svante topu boş kaleye gönderdi ve takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı. 
Türkiye Ümit Milli Takımı ikinci yarıya baskılı başlasa da rakip defansı geçmekte zorlandı. 83'de ani gelişen İsveç kontratağında Jonathan Levi’nin ara pasında topla buluşan Joel Asoro iki rakibinin arasından ceza alanına girdi. Topu kontrol eden Asoro pozisyonu engellemek isteyen kaleci Muhammed’in üzerinden aşırtma vurdu ve takımının 3. golüne imza attı. Karşılaşma İsveç'in 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 

MAÇIN KARNESİ

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu 

HAKEMLER: Dennis Higler, Charles Schaap, Jan de Vries

TÜRKİYE: Muhammed, Zeki, Yusuf, Merih Demiral, Dorukhan, Berk (Dk.46 Ahmed Ildiz), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Yusuf), Orkan Çınar, Alperen Babacan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 64 Deniz Hümmet)

İSVEÇ: Dahlberg, Wahlqvist, Brorsson (Dk.87 Hadzikadunic), Dagerstal, Andersson, Ingelsson (Dk.79 Levi), Ssewankambo, Rakip, Svanberg, Asoro, Isak (Dk.70 Jordan Larsson) 

GOLLER: (Dk. 7, Dk. 83) Asoro, (Dk. 40) Svante (İSVEÇ)
SARI KART: Abdülkadir, Dorukhan, Orkan (Türkiye), Asoro (İsveç) 
 

MAÇTAN DAKİKALAR

6' Gelişen Türkiye atağında sağ kanatta topla buluşan Melih topu korner çizgisine kadar sürdü. Buradan yaptığı ortaya yükselen Orkan’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

7' Sağ taraftan ani gelişen Asoro topla buluşarak hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleci Muhammed kalesinden çıkarak engellemeye çalıştı fakat Asoro’nun vuruşu kaleciyi de geçerek ağlarla buluştu: 0-1. 

13' Orta sahada rakipten topu kapan Abdülkadir, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan sert vurdu. Şutu kaleci Pontus güçlükle kornere çeldi. 

40' İsveç atağında sağ kanatta topla buluşan Alexander’in ara pasında topla buluşan Svante Ingelsson Türkiye defansından 2 oyuncuyu çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Muhammed’i de çalımlayan Svante topu boş kaleye gönderdi: 0-2 
 
Karşılaşmanın ilk yarısı İsveç’in 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. 
51' Soldan gelişen Türkiye atağında Melih’in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Oğulcan hızla içeri sokularak sert vurdu. Top az farkla auta gitti. 

57' İsveç atağında ceza sahasına giren Alexander geriden koşu yapan arkadaşı Svante’ye pas verdi. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Svante sert vurdu ancak kaleci Muhammed topu kornere tokatladı.

83' Ani gelişen İsveç kontratağında Jonathan Levi’nin ara pasında topla buluşan Joel Asoro iki Türkiye oyuncusunun arasından ceza alanına girdi. Topu kontrol eden Asoro pozisyonu engellemek isteyen kaleci Muhammed’in üzerinden aşırtma vurdu ve top filelerle buluştu: 0-3.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve İsveç mücadeleyi 3-0 kazandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
U21 2019 Avrupa ŞampiyonasıGrup ElemeİsveçiÜmit Milli Takımımız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da taraftarlara 'Milli' eziyet
Alanya'da taraftarlara 'Milli' eziyet
Emre Akbaba ilk 11'de
Emre Akbaba ilk 11'de
Volkan Demirel'i 40 metreden avladı!
Volkan Demirel'i 40 metreden avladı!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim