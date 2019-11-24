Oba'da şok mağlubiyet! Aytemiz Alanyaspor - Göztepe

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, iç sahadaki ilk yenilgisini bu akşam tattı. Ligin 12. hafta maçında bu akşam Göztepe'yi konuk eden turuncu yeşilliler, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılarak taraftaralarını üzdü. Maçın henüz başında Bakasetas ile kaleyi yoklayan Alanyaspor sonuç alamadı. Cisse ile ilk yarının sonlarında 2 pozisyon daha bulan temsilcimiz, fırsatları değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle girdi. İkinci yarıda Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un hamleleri yeterli olmadı. Campos-Bammou ve Ceyhun-Musa değişiklikleri rakip kaleye atakları sıklaştırsa da, Göztepe'nin katı savunması Alanyasporlu oyunculara geçit vermedi. Alanyaspor, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı maçta şok bir yenilgi alarak 19 puanda kaldı. Göztepe ise 16 puana yükselerek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.