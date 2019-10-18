Oba'da kritik randevu

SÜPER Lig'de 3 haftadır galibiyete hasret kalan lider Aytemiz Alanyaspor, Pazar günü Çaykur Rizespor'u sahasında konuk edecek. Ligde 14 puanla zirvede yer alan temsilcimiz, 8 puanla 14. sırada olan Çaykur Rizespor'u yenerek hem liderliğini sürdürmek, hem de galibiyet hasretine son vermek istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdüren turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Rizespor maçının taktik provasını gerçekleştiren Alanyasporlu futbolcuların oldukça hırslı oldukları gözlendi. Mücadelenin son hazırlığını bugün saat 16.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan turuncu yeşilliler, daha sonra kampa girerek Pazar günü maç saatini beklemeye başlayacak.

'TRİBÜNLERİ DOLDURALIM'

Kritik mücadele öncesi hazırlık yapan Alanyaspor'un taraftar grupları, Pazar günü yapılacak maça tüm sporseverleri davet etti. Üç haftadır galibiyete hasret kaldıklarını söyleyen taraftarlar, "Bu önemli maçta takımımız 3 puan için sahada olacak. Bizler de tribünlerden destek vererek oyuncularımızı destekleyeceğiz. Karşılaşma tatil gününde olduğu için ilginin de yoğun olmasını bekliyoruz. Tüm Alanyaspor sevdalılarını Pazar günü yapılacak maçta tribünlere davet ediyoruz. Taraftar desteğini arkasına alan bir Alanyaspor, sahadan mutlaka galibiyetle ayrılacaktır. Çaykur Rizespor'u yenerek liderliğimizi devam ettirmek istiyorsak, tribünleri doldurmalı ve takımımızı desteklemeliyiz" dediler.