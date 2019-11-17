Oba'da keyifli prova 2-1

AYTEMİZ Alanyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi turuncu yeşilli temsilcimiz 2-1 kazandı. Burdur bölgesi hakemlerinden Burak Şeker, Gökhan Barcın ve Alican Alp hakem üçlüsünün yönettiği mücadeleye temsilcimiz, Haydar, Salih, Baiano, Kaan, Siopis, Campos, Tzavellas, Musa, Caulker, Tayfur ve Bammou ilk 11'i ile çıktı. Mücadelede ilk gol temsilcimizden geldi. 32. dakikada Campos'un ceza yayı üzerinde yerde kaldığı pozisyonda hakem serbest vuruş verdi. Topun başına geçen Yacine Bammou şık bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. Alanyaspor'un 2. golünün hazırlığını yine Campos yaptı. Angolalı futbolcunun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Caulker'ın arka direğe aşırttığı topu Cisse kafayla ağlara gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi. Konuk ekip Adana Demirspor ise 88'de farkı 1'e indirdi ancak bu gol kazanmaya yetmedi. 90 dakika sonunda galip gelen Aytemiz Alanyaspor oldu.