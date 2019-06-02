Oba'da ilk 11'ler belli oldu

Türkiye A Milli Takımımız, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesindeki son hazırlık maçında Özbekistan'la karşılaşıyor.

Oba'da ilk 11'ler belli oldu
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ALANYA Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu:

HAKEMLER: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic

TÜRKİYE: Sinan Bolat, M. Zeki Çelik, Emre Taşdemir, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Enes Ünal, Efecan Karaca, Merih Demiral, Yunus Mallı, İrfan Can Kahveci

ÖZBEKİSTAN: Eldorbek Suyunov, Farrux Sayfiyev, Anzur Ismailov, Davron Khashimov, Odiljon Hamrobekov, Quvondiq Roʻziyev, Odil Akhmedov, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Yegor Krimets, Fozil Musayev

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 21:04
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