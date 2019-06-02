Oba'da ilk 11'ler belli oldu

ALANYA Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu:
HAKEMLER: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic
TÜRKİYE: Sinan Bolat, M. Zeki Çelik, Emre Taşdemir, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Enes Ünal, Efecan Karaca, Merih Demiral, Yunus Mallı, İrfan Can Kahveci
ÖZBEKİSTAN: Eldorbek Suyunov, Farrux Sayfiyev, Anzur Ismailov, Davron Khashimov, Odiljon Hamrobekov, Quvondiq Roʻziyev, Odil Akhmedov, Jaloliddin Masharipov, Eldor Shomurodov, Yegor Krimets, Fozil Musayev
Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 21:04