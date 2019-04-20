Oba'da dev maç

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği dev mücadele saat 19.00'da başlayacak

Oba'da dev maç
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SPOR Toto Süper Lig'in 29. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Ligdeki 38 puanlı temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, yarın sahasında 33 puandaki Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kritik mücadele öncesi Aytemiz Alanyaspor'da kırmızı kart cezalısı Ceyhun Gülselam dışında eksik bulunmuyor. Sakatlıktan kurtulan ve takımla birlikte taktik çalışmalarda yer alan Cisse ise yarın ilk 11'de olacak. Sural'ın durumu ise bugün netlik kazanacak. Kazandığı taktirde Avrupa Ligi hayallerini sürdürecek olan Aytemiz Alanyaspor'da tek düşünce 3 puan almak ve sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkarmak. Konuk ekip Fenerbahçe'de ise kart cezalısı Mehmet Ekici, Soldado ve Hasan Ali ile sakatlığı bulunan Victor Moses Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. 

GÖZLER OZAN TUFAN'DA

Aytemiz Alanyaspor'un ara transfer döneminde 6 aylığına kadrosuna kattığı Ozan Tufan, yarın oynanacak olan maçta ilk 11'de sahaya çıkacak. Her ne kadar ulusal basında Ozan'ın Sergen Yalçın'a "Hocam beni Fenerbahçe'ye karşı oynatma" dediği ileri sürülse de, deneyimli oyuncunun ilk 11'de sahaya çıkarak kendisini göstereceği gelen bilgiler arasında. Öte yandan, oyuncularını yarınki maça hazırlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "Her ne kadar puansal anlamda bizden daha geride bir takımla maç yapacak olsak da, Fenerbahçe maçı bir vitrin maçıdır. Sahaya çıkın ve oynayın. Canla başla mücadele edeceğinizden hiç kuşkum yok. Taraftarlarımızı evlerine mutlu gönderelim" diyerek oyuncularını motive ettiği öğrenildi. 

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