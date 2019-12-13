banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Oba'da derbi günü

Süper Lig'in iki Akdeniz takımı olan Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor, bu akşam Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki derbi maçta karşı karşıya gelecekler. Zorbay Küçük'ün yöneteceği kritik mücadele saat 20.30'da başlayacak

SPOR 13.12.2019, 00:02 13.12.2019, 19:57
Oba'da derbi günü
banner404

SÜPER Lig'de 22 puanla 7. sırada bulunan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 15. hafta maçında bu akşam 12 puanla 16. sırada bulunan Antalyaspor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan Akdeniz derbisinin hazırlıklarını tamamlayan turuncu yeşilliler, kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Ligde kötü günler geçiren konuk ekip Antalyaspor ise Alanyaspor maçını çıkış olarak görüyor. Zorlu mücadele öncesi temsilcimizde Juanfran ve Lokman Gör dışında eksik bulunmuyor. Kupa maçında sakatlanan ve takımla birlikte çalışmalara önceki gün başlayan Campos'un durumu da bugün maç saatine kadar belli olacak. Antalyaspor'da ise 2 eksik var. Kırmızı beyazlılarda Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere sakatlıkları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecekler. Öte yandan, Akdeniz derbisi için biletlerin tamamının tükenmek üzere olduğu ve iki Akdeniz ekibi arasında oynanacak olan bu 7. randevuda tribünlerin tıklım tıklım dolması bekleniyor. 

#Akdeniz #Aytemiz Alanyaspor #Antalyaspor #Bahçeşehir Okulları Stadyumu #derbi
Yorumlar (0)
14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
banner384
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
İmsak 06:29
Güneş 07:55
Öğle 12:57
İkindi 15:28
Akşam 17:49
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Alanyaspor 15 23
7. Galatasaray 14 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 15 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gençlerbirliği 15 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 14 25
4. Bursaspor 14 23
5. Fatih Karagümrük 15 23
6. Ümraniye 14 22
7. Keçiörengücü 14 22
8. Menemen Belediyespor 14 22
9. Altay 15 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 17 24
10. Osasuna 16 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 16 22
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 17 19
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9
banner440
banner545