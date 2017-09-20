O yorumcu ile yollar ayrıldı! İlk açıklama geldi…

BEIN Sports’ta yıllardır Euroleague ve Türkiye Ligi maçlarının anlatımını yapan Murathanoğlu, bir dönem spor yazarlığı ve basketbol menajerliği yapmıştı.

Basketbol maçlarını anlatan Murat Murathanoğlu, yıllarca NBA maçlarını da anlattı.

Murat Murathanoğlu ayrılık olayının ardından kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İşte Murat Murathanoplu’nun o açıklaması..

‘Sevgili basketbolseverler. Son 24 saat içinde basında geleceğimle ilgili çıkan haberler sonrası göstermiş olduğunuz yakınlık ve destek için çok teşekkür ederim. Maalesef sorularınızı şu anda cevaplayamıyorum, çünkü geleceğimle ilgili net bir şey söyleyebileceğim bir noktada değiliz. Sadece gelecek yılın benim için farklı olacağını söyleyebilirim. Rahmetli babamın “Herşey iyi olacak” diye başladığı, kardeşim veya benim hayatımda belirsizliklerin olduğu dönemlerde kullandığı bir nasihattı bu. Rahmetli, “İnsan hayatında böyle gelişmeler olmasa, kimin gerçek dost olup olmadığını nasıl öğrenebilrsin ki oğlum?” derdi. Zincirlikuyu aile mezarlığında yatıyor olabilir, ama hala hayatıma yön veriyor, bana da destek oluyor.’