O tweet sonrası yollar ayrıldı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle; 'Basketbol şubemiz, genç erkek basketbol takımımızda forma giyen Kutay Akpulat'ın serbest bırakılmasına karar verdi. Genç erkek basketbol takımımızda forma giyen Kutay Akpulat'ın dün sosyal medyada Beşiktaş Jimnastik Kulübü sporcusuna yakışmayan mesajlar attığı tespit edilmiş ve gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra oyuncunun kulübümüzle olan ilişkisinin kesilmesine karar verilmiştir. Sporcunun bundan sonraki hayatında bu tür olaylardan ders almasını temenni ederiz.'
Doğan Haber Ajansı
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