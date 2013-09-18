O tweet sonrası yollar ayrıldı

BEŞİKTAŞ Kulübü Basketbol Şubesi, Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-1 yenildiği maç sonrası siyah-beyazlı takımın Liverpool karşısında aldığı 8-0'lık skora göndermede bulunan genç oyuncu Kutay Akpulat ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle; 'Basketbol şubemiz, genç erkek basketbol takımımızda forma giyen Kutay Akpulat'ın serbest bırakılmasına karar verdi. Genç erkek basketbol takımımızda forma giyen Kutay Akpulat'ın dün sosyal medyada Beşiktaş Jimnastik Kulübü sporcusuna yakışmayan mesajlar attığı tespit edilmiş ve gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra oyuncunun kulübümüzle olan ilişkisinin kesilmesine karar verilmiştir. Sporcunun bundan sonraki hayatında bu tür olaylardan ders almasını temenni ederiz.'