O takımda İbrahim Toraman sesleri

TORAMAN, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantepspor'dan teknik direktörlük için teklif aldığını dile getirdi.
Gaziantepspor'un yanı sıra birkaç kulüpten daha teklif aldığını anlatan Toraman, ancak Gaziantepspor'un kendisinde farklı bir yeri olduğunu vurguladı.
Dün oynanan Çaykur Rizespor maçını izlediğini kaydeden Toraman, şöyle konuştu:
"Gaziantepspor'un genel durumunu değerlendiriyoruz. Yarına kadar durum netleşecek. İnşallah her iki taraf için de hayırlısı neyse o olur. Gaziantepspor'un durumu tabii ki bizleri üzüyor. İnşallah bu sıkıntılı süreçten en kısa sürede çıkılır."
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