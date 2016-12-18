O stadın açılışı yapıldı: İşte ismi...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Ramada Otel’de gerçekleştirdikleri Türkiye-Katar Yüksek Stratejik İşbirliği Komite Toplantısı sonrasında yenilen akşam yemeğinin ardından yapımı tamamlanan Akyazı Spor Kompleksi’nin açılışına katılmak üzere stada geldi.



Akyazı Stadı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız ve Katar Milli Marşı çalındı. Tribünlerden "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yapılırken, asker ve polislere çiçekler verildi. Akyazı stadının açılışında şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın ardından Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmalarını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelip bir konuşma yaptı ve açılış kurdelesini kesti.





İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI



"Bir olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim şu anda içinde bulunduğumuz kompleks malum Şenol Güneş olacak. Biz Şenol Güneş kardeşimizle dünya üçüncülüğünü kazandık, Mill Takımımız'ın kaptanlığını yaptı, Trabzonspor'un kaptanlığını yaptı. Biz stadın adını da yine Şenol Güneş yapmaya karar verdik. Bizde güzel bir söz vardır. Marifet iltifata tabiidir. Biz bu ülkede emeği olanları ödüllendirmesini bilen bir milletiz. Bundan sonda açılışını yaptığımız bu muhteşem eserde emeği olan arkadaşlarım var. Bugün burada sadece stadın açılışını yapmıyoruz. Bir çok yatırımın açılışını yapıyoruz. Hepsi Trabzon'umuza armağan olsun. Dün Kayseri'deki hain saldırı nedeniyle bugün eğlence kısmını bir kenara koyduk. Bu acımıza gölge düşürmeyelim diye.



TERÖRÜN AMAÇLARINDAN BİRİ DE...



Terörün amaçlarından biri ülkemizi ve milletimizi asıl amacından ve görevlerinden vazgeçirip kendi gündemine çekmek. Biz hedeflerimizi yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. İnşallah salı günü İstanbul'da Avrasya Tüneli'nin de açılışını da yapacağız. İsteğiniz kadar terör estirin. Bu milleti asla bölemeyeceksiniz. Ben inanıyorum ki onlar teröre koştukça benim milletim birilğe koşacak. Daha güçlü olacağız. Ve tek kişi bunlardan kalmayıncaya kadar devam edeceğiz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu ülkemizi yeniden bir araya getirme mücadelesinin beratlarıdır. Her bir şehidimizin hatırası yüreğimizde yaşayacak. Terörle mücadelede Fırat Kalkanı operasyonunda 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu güzel insanlara tekrar tekrar şu ifadeyle selamlamak istiyorum: Tek devlet, tek vatan, tek milliet, tek bayrak. İşte bizim rabiamız da bu. Böyle yürüyeceğiz.



40 BİN TÜRK BAYRAĞI



Stat açılışına olan yoğun ilgi nedeniyle stat çevresindeki yollar adeta kilitlenirken, heyet güçlükle stada ulaştı. Aynı zamanda çok sayıda taraftar ve öğrencilerden oluşan grup da Avni Aker Stadı’ndan sahile kadar yaptıkları veda yürüyüşünün ardından otobüslerle stada hareket ettiler. Açılış öncesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından stat koltuklarına 40 bin Türk bayrağı ve 7 bin de Katar bayrağı bırakıldı.



EFSANELER AÇILIŞTA GÖSTERİ MAÇI YAPTI



Resmi açılış öncesinde statta Trabzonspor belgeseli gösterildi, Trabzonsporlu eski futbolcular bir gösteri maçı yaptı. 80 Jenerasyonu’nda Şenol Güneş, Necmi Perekli, Ali Kemal Denizci, Serdar Bali, Mehmet Ekşi, Bekir Barçın, Necati Özçağlayan, Ali Yavuz, Hüsnü Özkara, Hüseyin Tok ve Turgay Semercioğlu forma giyerken, 90 Jenerasyonunda ise Metin Aktaş, Jacek Cyzio, Çağdaş Atan, Ünal Karaman, Orhan Kaynak, Lemi Çelik, Hami Mandıralı, Hamdi Aslan, İbrahim Yattara, Fatih Tekke ve Burak Yılmaz forma giydi.



TEMELİ 2013'TE ATILDI



24 Kasım 2013 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Akyazı Stadı 41 bin 461 koltuk kapasitesine sahip. Trabzon’un Akyazı mevkinde denize dolgu yapılarak inşa edilen Akyazı Stadı, Türkiye'nin deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stadı olacak. Fore kazık sistemi kurularak inşa edilen Akyazı Spor Kompleksi’nin etrafı da 24 saat yaşanılabilir şekilde tasarlandı. Türkiye’de ilklerin kullandığı Akyazı’da çatı sistemi de kendi kendini temizleme özelliğine sahip.



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