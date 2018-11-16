ANTALYA Süper Amatör Ligi'nde 9'da 9 yaparak 27 puana ulaşan Kestelspor, yarın kendi saha ve seyircisi önünde Kumluca Belediyespor'u konuk edecek. Bu yıl rakip filelere 44 gol bırakıp sadece 2 gol yiyen mavi beyazlılar, Kumluca karşısında da seriyi devam ettirmek istiyor. Kestelspor Başkanı Levent Uğur da sporseverleri yarın oynanacak olan maça davet etti. Başkan Uğur, "Bu yıl 'O sene bu sene' sloganı ile lige başladık ve geride kalan 9 haftayı namağlup bitirdik. Ligde bu yıl fırtınalar estiriyoruz. Bu yolun sonu Bölgesel Amatör Ligi olacak. Şampiyon olarak o lige yükselmek ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Yarın saat 14.30'da tüm sporseverleri Milli Egemenlik Stadyumu'na bekliyorum" dedi.