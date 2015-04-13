O futbolcu kovuldu

BEŞİKTAŞ'IN transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Bayer Leverkusen'in 34 yaşındaki Bosnalı savunmacısı Emir Spahic'in sözleşmesi feshedildi. Bayer Leverkusen, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Spahic'le yollarını ayırdığını duyurdu. Bosnalı futbolcu, hafta içerisinde Almanya Kupası'nda oynanan Bayern Münih maçı sonrası güvenlik görevlileriyle kavga etmiş ve bir görevliye kafa atmıştı.





BILIC 'SHAPIC'İ KİM İSTEMEZ' DEMİŞTİ

Beşiktaş'ın Hırvat Teknik Direktörü Slaven Bilic ise geçtiğimiz haftalarda Bosna Hersek basınına yaptığı açıklamada "Dzeko, Pjanic ve Spahic gibi oyuncuları kim istemez. Özellikle Spahic gün geçtikçe daha da iyi oynuyor. En son maçını izleme fırsatı bulduk. Yaşı ilerleyip tecrübe kazandıkça daha da etkili oynuyor" diyerek Spahic'i beğendiğini ifade etmişti.