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O futbolcu kovuldu

Bayer Leverkusen, Bayern Münih maçında güvenlik görevlisine kafa atan Emir Spahic'in sözleşmesini feshetti. Boşnak futbolcu, Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'in transfer listesinde yer alıyor

O futbolcu kovuldu

Bayer Leverkusen, Bayern Münih maçında güvenlik görevlisine kafa atan Emir Spahic'in sözleşmesini feshetti. Boşnak futbolcu, Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic'in transfer listesinde yer alıyor

13 Nisan 2015 Pazartesi 14:54
O futbolcu kovuldu
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BEŞİKTAŞ'IN transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Bayer Leverkusen'in 34 yaşındaki Bosnalı savunmacısı Emir Spahic'in sözleşmesi feshedildi.Bayer Leverkusen, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, Spahic'le yollarını ayırdığını duyurdu. Bosnalı futbolcu, hafta içerisinde Almanya Kupası'nda oynanan Bayern Münih maçı sonrası güvenlik görevlileriyle kavga etmiş ve bir görevliye kafa atmıştı.

BILIC 'SHAPIC'İ KİM İSTEMEZ' DEMİŞTİ
Beşiktaş'ın Hırvat Teknik Direktörü Slaven Bilic ise geçtiğimiz haftalarda Bosna Hersek basınına yaptığı açıklamada "Dzeko, Pjanic ve Spahic gibi oyuncuları kim istemez. Özellikle Spahic gün geçtikçe daha da iyi oynuyor. En son maçını izleme fırsatı bulduk. Yaşı ilerleyip tecrübe kazandıkça daha da etkili oynuyor" diyerek Spahic'i beğendiğini ifade etmişti.
Siyah-Beyazlılar'ın, Bilic'in de istediği ve Leverkusen'in sözleşmesini feshettiği Emir Spahic'le resmi transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor. (Habertürk)

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Son Güncelleme: 13.04.2015 13:56
Anahtar Kelimeler:
Emir SpahicFutbolcuBayer Beşiktaş
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