Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102984
ALTIN
146.962
DOLAR
3.5584
STERLİN
4.7417
EURO
4.2002
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

O eski halinden eser yok şimdi

Bu sezon 126 takımın yer aldığı profesyonel liglerde gol sevinci yaşayamayan tek takım olarak Kayseri Erciyesspor oldu. Bir dönem Süper Lig’de fırtınalar estiren ve UEFA Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden mavi-siyahlı takım çıktığı 5 maçta tek bir gol bile atamadı

O eski halinden eser yok şimdi

Bu sezon 126 takımın yer aldığı profesyonel liglerde gol sevinci yaşayamayan tek takım olarak Kayseri Erciyesspor oldu. Bir dönem Süper Lig’de fırtınalar estiren ve UEFA Kupası’nda Türkiye’yi temsil eden mavi-siyahlı takım çıktığı 5 maçta tek bir gol bile atamadı

29 Eylül 2017 Cuma 12:50
O eski halinden eser yok şimdi
banner404

BU sezon TFF 3. Lig 2. Grup’ta yer alan Kayseri Erciyesspor, oynadığı 5 maç sonunda tek bir gol bile atamadı. Bir dönem Süper Lig’de yer alan, Türkiye Kupası’nda final oynayan, ülkeyi UEFA Kupası’nda temsil eden mavi-siyahlı takım, son yıllarda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 3. Lig’e kadar düştü. Bu sezon yer aldığı grupta 4 maça çıkan ekip tek bir gol bile atamazken, maddi imkansızlıklar nedeniyle bir maça da çıkamadı. Gol atamadığı gibi aldığı tek beraberlik puanı da maça çıkamadığı için silinen ekip -2 puan ile grubun dibine demir attı.

LİGLERDE EN AZ GOL ATAN TAKIMLAR

Bu sezon profesyonel liglerde toplam 126 takım yer alırken, Kayseri Erciyesspor dışında gol hasreti çeken takım bulunmuyor. Hücum bölgesinde istediğini bulamayan ve liglerinde en az gol atan takımlar olarak Süper Lig’de 6 golle Osmanlıspor, TFF 1. Lig’de 3’er gol atan Samsunspor ve Gaziantepspor olarak dikkat çekiyor. Diğer liglerde ise en az gol takımlar TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 1 gol Mersin İdman Yurdu, TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 2 gol ile Silivrispor ile Pendikspor, 3. Lig 1. Grup’ta 2 gol ile Yomraspor, 2. Grup’ta gol atamayan Erciyesspor’un yanısıra 1 gol atan Kırıkhanspor ve 3. Grup’ta 2 gol atan 1923 Aydınspor olarak görülüyor.

PUAN İLE TANIŞAMAYAN İKİ TAKIM

Bu sezon profesyonel liglerde yer alan 126 takım arasında puan ile tanışamayan iki takım bulunuyor. Kayseri Erciyesspor, bir maçtan beraberlik ile ayrılsa da Van Büyükşehir Belediyespor maçına çıkmadığı için 3 puanı silinmişti. Böylece mavi-siyahlı takım -2 puana geriledi. Bu ekibin yanı sıra TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Mersin İdman Yurdu puan alamayan ikinci takım oldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TFF 3. LigUEFA KupasıKayseri ErciyessporSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesut Özil'e şok! Alınmadı...
Mesut Özil'e şok! Alınmadı...
Galatasaray devre arası kampı için Alanya'ya gelecek
Galatasaray devre arası kampı için Alanya'ya gelecek
Ramos’tan Pique’ye ‘bağımsızlık referandumu’ tepkisi
Ramos’tan Pique’ye ‘bağımsızlık referandumu’ tepkisi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim