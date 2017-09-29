O eski halinden eser yok şimdi

BU sezon TFF 3. Lig 2. Grup’ta yer alan Kayseri Erciyesspor, oynadığı 5 maç sonunda tek bir gol bile atamadı. Bir dönem Süper Lig’de yer alan, Türkiye Kupası’nda final oynayan, ülkeyi UEFA Kupası’nda temsil eden mavi-siyahlı takım, son yıllarda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 3. Lig’e kadar düştü. Bu sezon yer aldığı grupta 4 maça çıkan ekip tek bir gol bile atamazken, maddi imkansızlıklar nedeniyle bir maça da çıkamadı. Gol atamadığı gibi aldığı tek beraberlik puanı da maça çıkamadığı için silinen ekip -2 puan ile grubun dibine demir attı.

LİGLERDE EN AZ GOL ATAN TAKIMLAR

Bu sezon profesyonel liglerde toplam 126 takım yer alırken, Kayseri Erciyesspor dışında gol hasreti çeken takım bulunmuyor. Hücum bölgesinde istediğini bulamayan ve liglerinde en az gol atan takımlar olarak Süper Lig’de 6 golle Osmanlıspor, TFF 1. Lig’de 3’er gol atan Samsunspor ve Gaziantepspor olarak dikkat çekiyor. Diğer liglerde ise en az gol takımlar TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 1 gol Mersin İdman Yurdu, TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta 2 gol ile Silivrispor ile Pendikspor, 3. Lig 1. Grup’ta 2 gol ile Yomraspor, 2. Grup’ta gol atamayan Erciyesspor’un yanısıra 1 gol atan Kırıkhanspor ve 3. Grup’ta 2 gol atan 1923 Aydınspor olarak görülüyor.

PUAN İLE TANIŞAMAYAN İKİ TAKIM

Bu sezon profesyonel liglerde yer alan 126 takım arasında puan ile tanışamayan iki takım bulunuyor. Kayseri Erciyesspor, bir maçtan beraberlik ile ayrılsa da Van Büyükşehir Belediyespor maçına çıkmadığı için 3 puanı silinmişti. Böylece mavi-siyahlı takım -2 puana geriledi. Bu ekibin yanı sıra TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Mersin İdman Yurdu puan alamayan ikinci takım oldu.