nuri nin golü dortmund a yetmedi

Konuk takım 19. dakikada mili futbolcu Nuri Şahin ve 57. dakikada Maximilian Philipp'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak ikinci yarı toparlanan ev sahibi ekip 64. dakikada penaltıdan Sebastien Haller ve 68. dakikada Marius Wolf'un golleriyle skora dengeyi getirdi. Mücadele başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. (2-2)

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