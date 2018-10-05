Norveçliler Alanyaspor'un peşinde

SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un iç sahadaki maçlarını kaçırmayan yerleşik Norveç vatandaşları, deplasman maçlarını da yakından takip ediyor. Ligin 8. haftasında yarın Erzurumspor ile oynayacak olan Aytemiz Alanyaspor'u yalnız bırakmayan Norveçli Alanyasporlular, bugün hava yoluyla Erzurum'a gitti. Takımlarını deplasmanda destekleyecek olan Norveçliler, "Yaşadığımız kent olan Alanya'daki en büyük zevkimiz, kentin Süper Lig'de mücadele eden takımı Aytemiz Alanyaspor'u desteklemek. İç sahadaki maçlarda zaten kombinemiz var. Fırsat buldukça da deplasman maçlarını kaçırmıyoru. Ligde 4'te 4 yapan Aytemiz Alanyaspor'un, yarın da Erzurumspor'u yenerek 5'te 5 yapacağına inanıyoruz" dediler.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 14:14