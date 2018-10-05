Norveçliler Alanyaspor'un peşinde

SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un iç sahadaki maçlarını kaçırmayan yerleşik Norveç vatandaşları, deplasman maçlarını da yakından takip ediyor. Ligin 8'inci haftasında bugün Erzurumspor ile oynayacak olan maçta Aytemiz Alanyaspor'u yalnız bırakmayacak olan Norveçli Alanyasporlular, dün hava yoluyla Erzurum'a gittiler. Takımlarını deplasmanda destekleyecek olan Norveçliler "Yaşadığımız kent olan Alanya'daki en büyük zevkimiz, kentin Süper Lig'de mücadele eden takımı Aytemiz Alanyaspor'u desteklemek. İç sahadaki maçlarda zaten kombinemiz var, maçları kaçırmıyoruz. Fırsat buldukça da deplasman maçlarına gidiyoruz. Ligde 4'te 4 yapan Aytemiz Alanyaspor'un, bugün de Erzurumspor'u yenerek 5'te 5 yapacağına inanıyoruz" dediler.