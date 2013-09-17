Norveç elçimiz oldu

ALANYASPOR yönetim kurulunun önde gelen isimlerinden Zülfikar Bozdoğan, geçtiğimiz günlerde iş için gittiği Norveç'te 1. Lig kulübü Sarpburg 08'i ziyaret ederek Teknik Direktör Richard Olsen'le görüştü. Olsen'e Alanya ve Alanyaspor'la ilgili çeşitli bilgiler veren Bozdoğan, kulübü Alanya'ya davet etti. Temasları ile ilgili olarak bir açıklama yapan Bozdoğan "Norveç'te Alanya çok beğenilen bir şehir. Alanyaspor'un durumunu, stadyumunu onlara anlattım. Kışın kamp için Alanya'ya gelebileceklerini ifade ettim. Onlar da değerlendirip bizimle iletişime geçeceklerini ifade ettiler" dedi.







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