Nisan şampiyon oldu

9 yaş kadınlar kategorisinde 6 gün boyunca birbirinden zorlu rakiplerine karşı hiç mağlubiyet almayan Nisan Çiçek, finalde de başarısını sürdürdü ve adını şampiyonlar arasına yazdırdı. Ferdi başarısı kadar çiftler kategorisinde de mücadele eden Nisan, ENKA Kulübü sporcusu Senem Nalbant ile birlikte şampiyon oldu.