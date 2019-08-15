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Nisan şampiyon oldu

TTF tarafından 5-10 Ağustos tarihleri arasında Muğla Tenis Kulübünde düzenlenen Yaz Tenis Kupası'nda Alanyalı öğrenci Nisan Çiçek, ferdi ve çiftlerde 2 birincilik elde etti

SPOR 15.08.2019, 20:06 Enes Subaşı
Nisan şampiyon oldu
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9 yaş kadınlar kategorisinde 6 gün boyunca birbirinden zorlu rakiplerine karşı hiç mağlubiyet almayan Nisan Çiçek, finalde de başarısını sürdürdü ve adını şampiyonlar arasına yazdırdı. Ferdi başarısı kadar çiftler kategorisinde de mücadele eden Nisan, ENKA Kulübü sporcusu Senem Nalbant ile birlikte şampiyon oldu.

#TTF #şampiyon
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