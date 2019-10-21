Nil Spor'dan gururlandıran başarı: Öğrenciler Türkiye Şampiyonası yolcusu!

YARIŞMAYA Alanya Nil Spor Kulübü sporcularından Sena Erdem, Emre Karacan, Kaan Vahit Külahlı, Emir Bülent Karaman, Nisa Genç, Ece Şenli beraberlerinde Antrenörleri Nilüfer Kiriş ve Fadime Kaçar ile birlikte katıldılar. İki gün süren zorlu mücadele sonunda Alanya Nil Spor Kulübü sporcuları oldukça başarılı bir yarışma geçirdi. Bu yarışmada Nil Spor Kulübü sporcularından; Sena Erdem 50 m. Sırt Bölge Birincisi, 100 m. Sırt Bölge Birincisi, 200 m. Sırt Bölge Birincisi, 200 m. Karışık Bölge ikincisi oldu. Emre Arıcan 50 m. Kurbağa Bölge Üçüncüsü, 100 m. Kurbağa Bölge ikincisi, 200 m. Kurbağa Bölge Birincisi, 50 m. Kelebek Bölge Beşincisi oldu. Kaan Vahit Külahlı ise 100 m. Sırt Bölge ikincisi oldu. Emre Bülent Karaman, Nisa Genç, Ece Şenli de derecelerini geliştirip A barajını geçtiler. Böylece Nil Spor Kulübü Sporcuları, Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandılar.