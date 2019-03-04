Nil Spor başarıya doymuyor

ALANYA Nil Spor Kulübü Müdürü Antrenör Nilüfer Kiriş tarafından organize edilen motivasyon yemeğine öğrencilerin yanı sıra öğretmen Fadime Kaçar ve veliler de katıldı. Kiriş ve öğrencileri yemeğin sonunda başarılarını pasta keserek kutladı. Yemeğin ardından öğrenciler bowling oynayarak doyasıya eğlendi. Etkinlik sonunda açıklama yapan Alanya Nil Spor Kulübü Müdürü Antrenör Nilüfer Kiriş, "Geçen hafta Antalya’da 2. Vize Yüzme Yarışları, 9-10 Şubat tarihlerinde de küçük yaş gruplarımız için teşvik yarışlarımız gerçekleştirildi. Bu yarışlarda öğrencilerimiz çok güzel başarılar elde etti. Biz de düzenlediğimiz motivasyon yemeğiyle hem başarımızı kutlamak hem de öğrencilerimizin stres atarak eğlenmesini istedik. Öğrencilerimizin başarısında emeği geçen velilerimize ve Fadime Kaçar hocamıza çok teşekkür ederiz" dedi.