Nikaha nazar değdi! Konaklıspor ve Payallarspor birleşemedi

ANTALYA Süper Amatör Küme'deki iki temsilcimiz Konaklıspor ve Payallarspor'un yönetimleri, geçtiğimiz haftalarda bir araya gelerek yeni sezonda yola birlikte devam etme kararı almışlardı. Ancak bugün alınan bir karar ile bu birleşmenin iptal edildiği öğrenildi. Payallarspor'un kurucu başkanı Mustafa Özkan, yaptığı yazılı bir açıklama ile konu hakkında bilgi verdi.

İşte Mustafa Özkan'ın o açıklaması:

Payallaspor ile Konaklıspor'un birleşme kararı iptal oldu. Geçtiğimiz günlerde Adem Murat Yücel ve Ali Şahin başkanımın gayretleri ve iki kulübün yönetim kurulu kararıyla eşit şartlarda birleşme kararı alınmıştı. Ancak bu süreçte 7-8 defa toplantı yapıldı ve sonucunda Kerim Şen başkanlığında yarı yarıya yönetim ve üyelerin olacağı bir oluşumda karar kılınmıştı. Konaklıspor üzerinde Konaklı-Payallarspor olarak Kerim Şen başkanlığında birleşme kararı alındı ama 20 günlük süreçte bir gelişme olmadı. Geçtiğimiz Cumartesi günü yeni yönetim ve üyelerin seçimi olacaktı ama maalesef Kerim Şen başkan bizden sadece bu oluşuma 10 kişi alabileceğini, diğerlerini ise sonra bakacağını söyledi. Bu bizde şok etkisi yarattı. Konuyu arkadaşlaşarıma sorduğunda tepki ile karşılaştım. Benim kulübümde, yani Payallarspor'da 44 üye var. Oraya 10 üye yazınca geriye kalan arkadaşların yüzüne nasıl bakabiliriz? Bu konu artık tamamen kapandı ve biz kulübün ismini Payallar-Konaklıspor olarak değiştirme kararı aldık ve başkanlığa da çok sürpriz bir isimle devam etmeye karar verdik. Bunu da 2-3 güne kadar kamuoyuna duyuracağız. Bu hafta yönetim şekillenecek ve Pazartesi itibariyle transferlere başlanacak. Tüm Konaklı ve Payallar'ın kabul edeceği bir yönetim listesi ile karşınıza çıkıp bölgede bir değişim olacağını kamuoyuna bildiririz. İnşallah bu büyük buluşmayı, bu oluşumda Konaklı'dan yönetime girecek arkadaşlar ile birlikte başaracağız. Kerim Şen başkana da başarılar diliyorum. Kendisinin el yazısı ile yaptığı protokole 44 üyeden sadece 10'unu yazacak olması hiç şık bir hareket olmadı. Tüm sporseverlerden, Adem Murat Yücel ve Ali Şahin başkanımdan komuoyunu meşgul ettiğimiz için özür diliyoruz.