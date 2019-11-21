Nihat Özdemir'den sürpriz çıkış: 4 takımla oynanabilir
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa maçlarının izlenme oranlarının artması ve pastanın büyümesi için gerekirse statü değişikliği yapılıp sadece 4 takımla oynanabileceğini açıkladı.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in izlenme oranını arttırmak için çalışmalar yaptıklarını açıklarken, Süper Kupa için ise yeni bir formül hazırladıklarını duyurdu.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE İKİ TAKIM!"
Nihat Özdemir, Türk takımlarının Avrupa'ya daha fazla takımla gitmesi ve başarılı olması gerektiğini vurgularken, "Şampiyonlar Ligi'ne bir değil, iki takım göndermeliyiz! 12 yıldır tek takımla katılıyoruz, mali kaybı siz hesap edin! Son yıllarda arzuladığımız sonuçlardan uzağız, bu tabloyu tersine çevirmeliyiz. Avrupa'da birçok kulüp Şampiyonlar Ligi geliriyle ayakta duruyor" açıklamasını yaptı.
SÜPER KUPA İÇİN 4 TAKIM FORMÜLÜ
Süper Kupa'da yapılabilecek statü değişikliğine de deyinen Nihat Özdemir, "Pastayı büyütmeliyiz. İzlenme oranlarını artırmalıyız. Süper Kupa'nın statüsünü değiştirelim, 4 takım yapalım ve yurt dışında oynayalım. Ocak'tan sonra ekonomik şartları yerine getirmeyenler için daha ağır şartlar gelecek, puan silme hatta küme düşme olacak." dedi.
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