Nice yıllara Tzavellas
Georgios Tzavellas, dünkü antrenman öncesi yapılan sürpriz bir kutlama ile yeni yaşına 'Merhaba' dedi
SPOR 26.11.2019, 20:20
AYTEMİZ Alanyaspor'un başarılı futbolcusu Georgios Tzavellas, dünkü antrenman öncesi yapılan sürpriz bir kutlama ile yeni yaşına 'Merhaba' dedi. Antrenmandan önce saha kenarına toplanan oyuncular, Tzavellas'ı alkışlayarak karşıladı. Kendisi için hazırlanan kutlama pastasını özenle kesen Yunan futbolcu, bu renkli sürpriz için Teknik Direktör Erol Bulut ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür etti. Tzavellas'a pastasının ilk dilimini ise Erol Bulut yedirdi.
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