Neto'ya Portekiz'den müjdeli haber!

PORTEKİZ Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sakatlığı bulunan Ruben Dias ve Fabio Coentrao kadrodan çıkarıldı. Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Fernando Santos, kadroadn çıkan bu iki oyuncunun yerine ise Fenerbahçe'den Luis Neto ve Napoli'den Mario Rui'yi kadroya dahil etti. Portekiz Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 23 Mart'ta Mısır ve 26 Mart'ta Hollanda ile hazırlık maçları oynanacak.
KALE: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patrício (Sporting)
SAVUNMA: Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Mario Rui (Napoli), Joao Cancelo (Inter), Jose Fonte (Dalian Yifang), Raphael Guerreiro (Dortmund), Rolando (Marselha), Luis Neto (Fenerbahçe)
ORTA SAHA: Adrien Silva (Leicester), Andre Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv), Ruben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Sporting)
FORVET: Andre Silva (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Beşiktaş)
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